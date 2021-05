Det store vendepunktet: «Vi klarer det!», sa Angela Merkel under flyktningkrisen i 2015. Det spørs om ikke Merkels tre ord helte bensin på et bål som på forhånd var antent, skriver Per E. Hem. Her: Den antimuslimske organisasjonen Pegida demonstrerer i Dresden i Tyskland, september 2015. (Anna Tärnhuvud / Aftonbladet / TT / NTB)