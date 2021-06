Carmen Maria Machado at her home in Philadelphia, on June 7, 2020. (Yael Malka/The New York Times) Skadelig kjærlighet: Forflytninger fra trygget til utrygghet er sentrale i erindringsboken «Fra drømmehuset», skrevet av den amerikanske forfatteren Carmen Maria Machado. (Yael Malka / The New York Times / NTB)