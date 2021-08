Løser opp: Mange av problemene som alkoholen fører med seg, handler ikke først og fremst om alkoholen, men hvordan den brukes. Som sosial stimulans i samfunn som anerkjenner dens rolle og har noenlunde fornuftige mekanismer for å regulere bruk, er den i all hovedsak et gode, hevder filosofen Edward Slingerland i en ny bok om alkoholens plass i veien mot sivilisasjon. (Foto: Andrew Lichtenstein / Sygma / Getty Images )