Bruke penger for å tjene penger: Den engelske økonomen John Maynard Keynes (1883-1946), her avbildet i sitt arbeidsværelse i London i 1940, regnes gjerne som grunnleggeren av makroøkonomien, og fremmet teorien om at staten måtte bruke penger for på den måten redusere arbeidsledighet og gjenopprette økonomisk vekst. (Tim Gidal / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images)