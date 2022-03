Ruth Zimmermann, an archivist, delicately applies tape to the back of an assembled document in Berlin, July 16, 2021. (Mustafah Abdulaziz/The New York Times) Klipp og lim: Mellom 40 og 55 millioner biter papir som ble ødelagt og stappet i sekker av det østtyske sikkerhetspolitiet i Berlin under den kalde krigen skal nå restaureres. Det er et møysommelig arbeid med tape og lim. (Mustafah Abdulaziz / The New York Times / NTB/NYT)