Sent og lite: London er hjem for så mange oligarker at byen har fått økenavnet Londongrad. Likevel har Boris Johnsons regjering vært sent ute med sanksjoner mot russisk rikdom i byen. 14. mars inntok okkupanter huset til milliardæren Oleg Deripaska. (Peter Nicholls / File Photo / Reuters / NTB)