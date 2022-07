Dobbeltgjengere: Utgangspunktet for handlingen i Anomalien er følgende: 10. mars 2021 reiser flyet Air France 006 fra Paris i retning New York. Sør for Nova Scotia kommer flyet inn i en heftig turbulens. Ute av uværet har flyet blitt duplisert. Det samme gjelder alle passasjerene. (Illustrasjon: Morgenbladet. Kildefoto: Lefteris Pitarakis / NTB/Ap)