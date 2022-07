Motstandskamp: Sang var billig og lett tilgjengelig underholdning, og ble derfor et yndet verktøy for å motsette seg okkupantmakten etter 9. april. Her: LKAB musikkorps gir konsert i den russiske fangeleiren i Beisfjord. Dirigent er Oluf Bertheussen. (Thorbjørn Furunes / Narvik kommunale fotosamling / Museum Nord)