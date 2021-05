Dobbel bevissthet: «Det som redder en stor del av Hamsuns diktning, det er at nazismen tross alt bare var en stripe i mannen», skrev Sigurd Hoel i sin nekrolog over Knut Hamsun i februar 1952. Her holder Hoel et innlegg under et møte i Den norske forfatterforening samme år, med Arnulf Øverland på sin venstre og Helge Marcus Ingstad på sin høyre. (Odd Nicolaysen / Aktuell / NTB)