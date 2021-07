Jubileum: I år er det 150 år siden Marcel Proust ble født, med alt det avstedkommer av markeringer. Her, i 1892, er den franske forfatteren 21 år gammel og bruker tennisracketen som strengeinstrument. I bakgrunnen tårner Jeanne Pouquet, som sies å være modell for Gilberte i Prousts På sporet av den tapte tid. (Marka / Universal Images Group via Getty Images)