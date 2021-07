Latin-Amerika gjenoppdages av historiefortellere som rapporterer fra virkeligheten

Farlig og virkelig. Mange latinamerikanske journalister har bøtet med livet for å grave for dypt i virkeligheten. Kanskje kan cronícas, kontinentets særegne blanding av journalistikk og skjønnlitteratur, også forstås som en strategi i møte med denne brutaliteten. Her holder den meksikanske forfatteren og journalisten Elena Poniatowska opp portrettet av den drepte journalisten Regina Martinez under en demonstrasjon for å få slutt på volden mot journalister, i Mexico by i 2017. (Miguel Tovar / LatinContent / Getty Images)