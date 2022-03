Kort og godt: «Benja sier lite, men det han sier, er det futt i», hevder en av karakterene i Isaak Babels fortellinger om den jødiske gangsteren Benja Krik. Det samme kunne man si om Babel selv, som bare rakk å publisere to samlinger med fortellinger og to skuespill før stalinismen først gjorde ham taus og så henrettet ham. (Wikimedia com)