Å lage et hjul: I erindringsboken The Wheelwright's Shop vil hjulmakeren George Sturt at leseren skal forstå de praktiske detaljene i fagene og arbeidet han beskriver. Her ser vi hjulproduksjon på Moelven Brug. Fra venstre er Henrik Larsen, Mathias Lundsveen, Karl Dalseth, Even Bergli. (Ukjent fotograf / Anno Domkirkeodden)