Memoarer fra et begeistringens år

Et historisk vippepunkt for afrikanske land falt sammen med studietiden til en av kontinentets største diktere. Ngugi wa Thiong’o forteller om hvordan det store speilte seg i det lille da han debuterte omtrent samtidig som Kenya ble et selvstendig land. Mot slutten av 2020 har vi fortjent denne oppturen.