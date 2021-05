Trekker Roth-biografi: Etter flere anklager om at biograf Blake Bailey skal ha «groomet» elever han var lærer for på 1990-tallet, og dessuten to påstander om voldtekt, har forlaget Norton har stanset utsendelser og markedsføring av Baileys bok om Philip Roth. Her: Roth (som døde 22. mai 2018) i sin leilighet på Manhattan, januar 2018. (PHILIP MONTGOMERY/NYT)