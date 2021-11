Utrettelig innsats: Med hjelp fra frivillige aktører ble Viggo Kristiansens begjæring om gjenopptagelse tatt til følge i februar 2021. Årsaken til at Kristiansen var avhengig av slike aktører, er en del av skandalen, skriver Frode Helmich Pedersen. Her: Forsvarer for Jan Helge Andersen, Ben Fegran, og medforsvarer for Viggo Kristiansen, Svein Arne Hagen, under ankesaken i 2002. (Bjørn Sigurdsen / NTB)