Spekulasjoner: «Professorale» påstander om at Marcus Thrane kan ha lest Marx – «en type laus spekulasjon som ikke kan motbevises» – blir Harald Berntsens stråmann og utgangspunkt for diskusjon, skriver Niri Ragnvald Johnsen. Illustrasjon: Christian Belgaux (Kildefoto: Narve Skarpmoen via Nasjonalbiblioteket)