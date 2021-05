Det haster å ta i bruk alle virkemidler, også Sikkerhetsrådet, i møte med vår tids største globale helsekrise, skriver Antoine de Bengy Puyvallée og Katerini Storeng. Her: Første last med vaksiner til Sudan, flyplassen i Khartoum 3. mars 2021. (Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency via Getty Images)