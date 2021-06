Jeg hadde aldri lest Markus-evangeliet i sin helhet før, og det er flere ting å merke seg. For det første handler første halvdel av boken nesten utelukkende om mirakler. For det andre var onde ånder et betydelig større problem i datidens Palestina enn jeg var klar over, skriver Thomas Hylland Eriksen. Her: El Greco: Kristus helbreder de blinde (ca. 1570). (The Metropolitan Museum)