CryptoArt Sale in London Dette er ikke en katt: Det digitale kunstverket «Space Loaf» av Sarah Zucker på «CryptOGs: The Pioneers of NFT Art», vist under en auksjon hos auksjonshuset Bonhams i London for noen uker siden. Bonhams hevder å ha huset verdens første kuraterte samarbeid mellom en digital kunstplattform og et auksjonshus, med dertilhørende salg av NFT-kunst. (Foto: Neil Hall / EPA / NTB)