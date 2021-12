Dr Mary Midgley Produktiv: Den britiske moralfilosofen Mary Midgley mente Oxford-filosofien var for snever. Om den sene debuten, hun skrev sin første bok nesten 60 år gammel, skal hun ha sagt at hun var glad for det, for «hun visste ikke hva hun tenkte før det». Fra hun var 59 til hun døde i en alder av 99 år, publiserte hun 18 bøker og over 250 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, omtaler og essays. (Sarah Lee / The Guardian / Eyevine)