De grønne: Forest Green Rovers er verdens eneste karbonnøytrale klubb. Her i kamp mot League Two-kollega Colchester United i november, en kamp de grønnkledde vant 2-0. Laget topper - per medio februar - tabellen, og kan neste år være å finne i League One, seriesystemets tredje nivå. (Graham Hunt/ProSports/Shutterstock/Shutterstock editorial)