Kunstvasking på norsk: Cava, kunstnere og skatteparadiset Kypros

Å bade i penger: Marianne Heiers «Cracking concrete» (2000) besto av penger tjent fra seks måneders arbeid i lavtlønnede stillinger i Norge. De ble presentert for publikum i det italienske galleriet Fabia Calvasina i Milano, der publikum ble invitert til å gå inn i rommet en og en og lukke seg inne bak tunge gardiner. Ved åpningen var det 5173 000 lire i haugen. Da galleriet stengte fem timer senere var det 4947.000 lire. En versjon av «Cracking Concrete» henger i dag i Vestfold fengsel. Her ser vi kunstneren svømme i pengehaugen med et vinglass i hånden. (Marianne Heier)