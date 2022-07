Må millioner bli arbeidsledige for å få bukt med prisveksten?

Alle i arbeid: Den største økonomiske oppgangsperioden i USAs historie var under mobiliseringen til andre verdenskrig. På denne tiden kom mange kvinner inn i arbeidsstyrken for første gang. Opprustingen medførte press i økonomien. Økt etterspørsel ble møtt med økt produksjonskapasitet samtidig som renten ble holdt lav. For å begrense inflasjonen regulerte myndighetene i stedet tilgangen på kreditt og prisene på viktige varer. (Universal History Archive / Universal Images Group via Getty Images/Universal Images Group via Getty)