Armenia-besøk: Fridtjof Nansen (t. h.) reiste rundt i Armenia i 1925, og besøkte blant annet et barnehjem i byen Kumajri. Her står han og kollegaen C. E. Dupuis sammen med lederen for barnehjemmet og noen av barna som bodde der. (Fotograf ukjent / Nasjonalbiblioteket)