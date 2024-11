Skuffede foreldre lengter etter noe et skjermbrukutvalg aldri kan gi

Vi trenger ikke forskning for å si at fotball på løkka er mer verdt enn å spille Fifa på skjerm (selv om akkurat det faktisk er veldig gøy), at tiden med små barn er ganske kort, at et samfunn hvor folk ser hverandre i øynene er bedre enn et hvor vi flykter inn i mobilskjermen, skriver Martin Gedde-Dahl.