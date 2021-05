Sirkulærøkonomiske prinsipper er viktige for å redusere forbruk og skadevirkningene på planeten, men for å endre et komplekst system må selve målet og logikken bak økonomiske systemer må fornyes, skriver André Helgestad. Her: Oslo kommunes biogassanlegg i Nes på Romerike. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)