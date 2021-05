Kielland hevder vi ønsker færre filmer. Det er galt. Tvert imot har vi satt som mål at vi ønsker en dobling av norske historier. Alle disse historiene skal riktignok ikke være spillefilm på kino, for NFI åpner for at filmene produseres for publikum der de er, skriver direktøren for NFI. Bildet er fra innspillingen av «Thomas i multiverset» i oktober i fjor. (Sofie Amalie Klougart)