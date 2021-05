Avdeling for språkforvirring

Det er selvfølgelig hyggelig at Morgenbladet vier Estland og det estiske språket litt tiltrengt oppmerksomhet, i spalten «Notert» 7. mai. Men når det nå først skal gjøres, hadde det jo vært greit om det ble korrekt – ikke minst når den ene notisen sorterer under «Avdeling for språkoppretting».

Derfor: Sandra Valle sanker neppe «vill hvitløk» i den boreale barskogssonen. Planten med det estiske navnet «karulauk» er rett og slett ramsløk, høyt elsket av hipstere også i Norge. Og det estiske ordet for smultbakst av doughnut-typen er ikke «soorikud», men «sõõrikud».

Sånn. Språk opprettet.

Tor Tveite

Oslo