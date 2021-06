Knip igjen for miljøets skyld?

I førre ukes utgåve av Morgenbladet har Kristina Leganger Iversen skrevet ein tankevekkande kommentar om klimakamp og reproduksjon. Med utgangspunkt i mitt pågåande doktorgradsprosjekt ved Psykologisk institutt om miljøbegrunnet barnefri har eg derimot lyst til å utfordre tre moment.

For det første avsluttar Iversen kommentaren med denne konklusjonen: «fødselsstreikande kvinner [vitnar] om djupt pessimistiske framtidsutsikter — og også ei manglande tru på politisk handling.» Men det behøver ikkje vere nokre motsetning mellom reproduktive val og politisk handling. Mine forskningsintervjuer med nordmenn som har valt miljøbegrunnet barnefri, tyder på at valet kan forstås både som avgrensing av eige fotavtrykk og som politisk handling. Iversen viser sjølv til bevegelsen #BirthStrike, og streik må da kunne forstås som ein politisk handling?

For det andre er det svært få seriøse stemmer som tar til orde for «menneskeleg utrydding som løysinga for kommande generasjona», slik Iversen skriv. Dette er sikkert ein spissformulering frå Iversens side, men det er uansett viktig å ha klart for seg kva dette fenomenet handlar om.

I boka Toward A Small Family Ethic: How Overpopulation and Climate Change are Affecting the Morality of Procreation argumenterer Travis Rieder for at det mest etiske sannsynlegvis er å ikkje få barn, men at det samtidig finst gode grunner for likevel å få eitt. Dersom alle som vil ha barn, berre får eitt barn, vil befolkninga naturlegvis reduserast betrakteleg, men det blir ingen menneskeleg utrydding.

For det tredje er ideen om at vi trenger barn for å halde oppe velferdsstaten, nettopp knytt til de ideane om vekst og forbruk som Iversen sjølv kritiserer og vil endre på. Framfor å hevde at endra samfunnsstrukturar er viktigare enn færre menneske, går det kanskje an å sjå for seg at ein redusert befolkning og nye samfunnsstrukturar begge er ein del av den same løysinga? Her er det verdt å merke seg at et av de meir radikale forslaga innanfor feltet handlar om å kombinere reduserte fødselsstall globalt med tilrettelegging av migrasjon frå utviklingsland til industriland.

Diskursane rundt miljøbegrunnet barnefri kan riktig nok utvilsamt knytast til både rasisme, sexisme, fatalisme og nihilisme, og slik bli ein avsporing frå diskusjonane om de samfunnsstrukturane både Iversen og eg er opptatt av. Men det å avvise miljøbegrunnet barnefri som pessimistisk og apolitisk er i sin tur ein avsporing frå et anna uomtvisteleg faktum: Færre menneske betyr meir plass til naturen og andre arter, til fordel for både menneske og naturen sjølv.