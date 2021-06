Skal vi beholde de samme godene etter at oljefondet er blitt tappet, må vi enten jobbe mer, skatte mer eller kutte utgiftene. Alle alternativene vil svi, men jeg tror at skatteøkninger vil bli politikernes foretrukne valg, skriver Gard Løken Frøvoll. Her: Erna Solberg åpner Mottaksklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen 28. desember 2017. (Foto: Paul S. Amundsen / NTB)