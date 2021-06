Om å ta undergangen på forskudd

Noen miljøvernere sier at de ikke vil føde barn til denne verden, hvor rovdriften på dyr og naturen ellers, blir mer og mer omfattende (Morgenbladet, 28/05/2021). De vil ikke at barn skal leve i en verden hvor mennesket ødelegger seg selv og resten av naturen med plast, eksos og annet materiale. De ser for seg en dystopi, noe à la filmen Blade runner, hvor hele landskapet er blitt til by, med skitten luft og kvelende varme. Det er god grunn til å tro på en slik utvikling. Men er ikke tankegangen om å ikke føde barn å ta undergangen på forskudd? Og blir miljøvernere apostler for det destruktive med en slik holdning? Et barn representerer liv. Hvert barn er noe eget. Er det ikke liv miljøvernerne dypest sett kjemper for? Vil de ikke verne om naturlig liv og hjelpe det til å eksistere? Hvem vet, kanskje et barn som ble født på Ullevål sykehus i går er den personen som vil finne en måte å snu den skumle utviklingen på?