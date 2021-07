Siste uke i juni var besøkstallet på norske kinoer på høyde med det som var vanlig på denne tiden av året før pandemien, og det med en begrensing på maks 200 per sal og én meter mellom husstandene, skriver Guttorm Petterson. Omtrent like populært som da «Broen over Kwai» hadde premiere på Klingenberg kino i Oslo i 1958, kanskje? (Foto: Henriksen & Steen via Nasjonalbiblioteket)