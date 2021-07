Økosorg: Sorg og fortvilelse knyttet til dyp uro for fremtiden, til at utviklingen går i helt feil retning, er ikke enkelt å dele med andre, enn si innrømme for seg selv. De er født av ubehag, og vekker ubehag dersom de vises frem, skriver artikkelforfatterne. En kvinne ser på det som er igjen etter skogbrannene i California i 2018. (Foto: John Locher / AP Photo / NTB)