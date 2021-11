Sian i seg selv er et ynkelig fenomen, men det høyprofilerte forsvaret for den flaggveivende gruppens ulovlige ytringer gir koblingen mellom norsk nasjonalisme og islamofobi offentlig betydning, skriver Kjetil Jakobsen. Her: Sian-demonstrasjon på Mortensrud i Oslo. (Terje Pedersen/NTB)