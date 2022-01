Er det en ting Hurdalsplattformen og årets statsbudsjett viser, så er det at veien til en reell og nødvendig miljøpolitikk i Norge starter med at MDG vinner valg, skriver Arild Hemstad. Her: MDGs valgvake på Sentralen i Oslo, 13. september i fjor. (Arkivfoto: Christian Belgaux)