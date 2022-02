Nedvurdert: Man må gjøre noe med de reelle utfordringene bak nedvurderingen av yrkesfag. Flere av fagene har store utfordringer med sosial dumping og dårlige lønns- og arbeidsvilkår, skriver Axel Fjeldavli. Her sveiser en kvinnelig skoleelev på et mekanisk verksted på en skole for yrkesfag. (Paul Sigve Amundsen / Samfoto / NTB )