Kanskje er det på tide med en revisjon av helseforskningsloven, men arbeidet må ha langsiktige perspektiver, skriver lederen for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag. Her: Helsefagarbeider Maiken Bakken tester innbyggerne i Nittedal for korona gjennom vinduet på Kirkeby skole. (Stian Lysberg Solum / NTB)