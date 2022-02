Demonstration in solidarity with Belarus in Warsaw, Poland - 29 May 2021 Misforstått solidaritet: Morgenbladet er blant flere som nå bruker navnet Belarus og ikke Hviterussland. Men langdistansenasjonalisme på andres vegne er respektløst og ofte skadelig, skriver Jørn Holm-Hansen. (Attila Husejnow / SOPA / NTB/SipaUSA)