Trans flags from a trans youth march in Austin, Texas, on March 1, 2022. (Christopher Lee/The New York Times) Uten verdi: Å være transkjønnet betydde å ikke tilhøre menneskeheten, skriver den i dag 78 år gamle innleggsforfatteren om livet som transperson for 60 år siden. (Chirstopher Lee / NYT / NTB/NYT)