Vi har noen få år på å klare å få klimakrisen under kontroll. Gode mennesker kan ikke sitte og vente til det hele går over. Fremtiden trenger at flere bekymrede voksne vier noen år av livet til lokalpolitikk, skriver Lisa Nøttseter. Her: Klimademonstrasjon Eidsvoll plass, Oslo 2019 (Foto: Arkivfoto: Christian Belgaux )