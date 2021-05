Entydig: Minnekulturen er enklare og meir eintydig enn historiefaget, skriver Astrid Dypvik. Her frå minnesmerke over ofrene for jødeutryddelsen i Midt- og Nord-Norge på Lademoen kirkegård i Trondheim. Fotografi fra 1947. (Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum)