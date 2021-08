Lite nabokontakt: I dag har det gått syv og et halvt år siden en norsk utenriksminister besøkte Moskva. Det er for lenge, skriver Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt. Her vokter soldat Sander Badar grensen mellom Norge og Russland. (Emile Ducke / The New York Times / NTB)