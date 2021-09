1. juli 1944 går meldingen ut om at Olav blir både forsvarssjef og sjef for Forsvarets overkommando. Han er blitt krigeren over krigere. Her beskuer kronprins Olav et tysk flyvrak på Grimbergen flyplass i Belgia under omvisning ved oberstløytnant H. Mehre, 12. oktober 1944. (Ukjent, DKS)