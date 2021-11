Har skrevet Morgenbladets historie fra begynnelsen frem til vår tid

Ærverdig: Fra trappegangen i Morgenbladgården overfor Stortinget. Som 20-årig student følte Carl Joachim Hambro seg grepet av høytid da han for første gang «steg opp den brede trapp til annen etasje med Morgenbladet i gull over dobbeltdøren inn til redaksjonen på venstre side og forretningsavdelingen til høyre». Han syntes allerede at han var «trådt inn i sitt eget rike», skrev han selv senere. Bare 28 år gammel ble Hambro i 1913 sjefredaktør i den ærverdige avisen. (Faksimile fra Morgenbladets jubileumshæfte (1909))