Gifte og ugifte filosofer: Sokrates var gift med Xanthippe. Man tror at hun var mye yngre enn mannen, kanskje så mye som 40 år. Det sies hun er den eneste som noensinne har vunnet en diskusjon med han. Etter en spesiell krangel skal hun ha tømt en potte over Sokrates' hode, hvoretter han skal ha bemerket, «Etter torden kommer som regel regnet.» Mary Midgley argumenterer for at filosofenes privatliv påvirker tenkningen. Her: Reyer Jacobsz van Blommendael - Socrate, ses deux épouses et Alcibiade (1675) (Musée des Beaux-Arts Strasbourg)