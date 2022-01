Magiske tanker: I memoarboken «The Year of Magical Thinking» (2005) skildrer Joan Didion tankene fra året etter at hun mistet ektemannen i en ulykke. Didion fikk seg ikke til å kaste skoene hans, for hva om han ville trenge dem når han kom tilbake? Portrettet viser henne i New York fra året etter, i 2006. (Steve Pyke / Hulton Archive / Contour by Getty Images)