People work to repair a shop in the center of Bad MŸnstereifel after catastrophic flooding in west Germany, Saturday, July 17, 2021. (Gordon Welters/The New York Times) Et kontinent under vann: Bad Münstereifel vest i Tyskland var et av stedene som ble hardt rammet av den voldsomme flommen i fjor sommer. Tsjekkia, Østerrike, Tyskland, Slovakia, Ungarn og Polen slapp heller ikke unna. Mer enn 150 mennesker mistet livet. (Gordon Welters / The New York Times / NTB)