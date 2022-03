Pandemihåndtering: Selv om afrikanske myndigheter ikke formådde å tilpasse risikoanalysen til eget samfunn, kunne en afrikansk tilnærming ha vært nyttig i Europa, skriver Elísio Macamo. Her: Pasienter venter på å ta koronatest ved et sykehus i Machakos, sydvest for Nairobi, Kenya 4. mai 2020. (Patrick Meinhardt / Bloomberg via Getty Images/Bloomberg via Getty Images)