Ydmyk autoritet: Holbergprisvinner Sheila Jasanoff mener at vi trenger å utvide vår felles fornuft til å ta høyde for usikkerhet, grensene for akademisk og annen kunnskap, og hva vi ikke kan vite. Her er hun fotografert på sitt kontor ved Harvard-Universitetet i april i år. 9. juni mottar hun prisen i Bergen. (Tony Luong)